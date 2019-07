Kevin Spacey probeert opnieuw rechtszaak te laten seponeren, en dat lukt mogelijk ook ADN

08 juli 2019

23u55

Volgens TMZ beriep het vermeende slachtoffer van Spacey's misbruik zich tijdens de zitting vandaag op zijn zwijgrecht.

Advocaten van de acteur vroegen de rechter vervolgens om de zaak te laten vallen. Die is volgens hen nu afgezwakt omdat het slachtoffer niet wilde getuigen.

De rechter gaf de aanklagers de tijd om te bedenken hoe zij verder willen procederen. "Het wordt alleen wel lastig om dit in de rechtbank buiten beschouwing te laten", refereerde hij aan de stille getuigenis. "Het zou goed kunnen dat de zaak wordt verworpen om de genoemde reden, maar dat gaat vandaag nog niet gebeuren."



De 59-jarige Spacey zou het slachtoffer in juli 2016 in een bar in Nantucket onzedelijk hebben betast. De voormalige House of Cards-acteur ontkent dat.