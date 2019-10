Kevin Spacey niet aangeklaagd na overlijden beschuldiger SDE

30 oktober 2019

07u35

Bron: ANP/Variety 0 Celebrities Een rechter in Los Angeles heeft een zaak tegen Kevin Spacey (60) geseponeerd. De acteur werd in de rechtszaak verdacht van seksueel wangedrag, maar de anonieme beschuldiger overleed vorige maand onverwacht. Dat schrijft Variety.

Volgens het vermeende slachtoffer, een massagetherapeut, zou Kevin Spacey in oktober 2016 geprobeerd hebben om hem te kussen en hem tot twee keer toe gedwongen hebben om zijn geslachtsdeel vast te pakken. Het incident vond plaats in Malibu. De massagetherapeut diende klacht in en in september 2018 werd dan officieel een rechtszaak aangespannen. Spacey tekende nog protest aan tegen het feit dat de aanklacht anoniem werd ingediend, maar die klacht werd ongegrond verklaard.

Het Openbaar Ministerie in Los Angeles liet maandag in een rapport weten dat de zaak geseponeerd werd aangezien het slachtoffer vorige maand onverwacht aan kanker overleed. “Tijdens het onderzoek is het slachtoffer overleden. De beschuldigingen van seksueel misbruik kunnen niet bewezen worden zonder medewerking van het slachtoffer. Daarom is de zaak verworpen.”

In juli werd een andere rechtszaak tegen Spacey al verworpen. De man die beweerde dat Kevin Spacey hem in juli 2016 in een bar in Nantucket onzedelijk heeft betast, liet zijn zaak tegen de acteur vallen, zonder daarbij een specifieke reden te geven.