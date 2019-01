Kevin Spacey na rechtbankzitting meteen van de weg gehaald wegens hardrijden TK

08 januari 2019

08u24

Bron: ANP 0 Celebrities Kevin Spacey werd gisteren na de eerste rechtbankzitting rond de beschuldigingen van seksueel misbruik berispt voor te hard rijden. Agenten haalden de acteur van de weg toen hij met hoge snelheid wegreed van een vliegveld in Washington D.C.

TMZ plaatste een video online van het moment waarop agenten de voormalige ‘House of Cards’-acteur aanspraken op zijn rijgedrag. Spacey, die met zijn advocaat in de auto zat, is er met een waarschuwing vanaf gekomen. Ook de paparazzo die de actie filmde, kreeg een standje van de politie, omdat hij zijn auto illegaal langs de kant van de weg had stilgezet.

Eerder op de dag pleitte Spacey 'niet schuldig' in de rechtszaak waarin hij wordt beschuldigd van de aanranding van een 18-jarige. Hij zou de jongeman in een bar in het kruis gegrepen hebben. De zaak wordt op 4 maart voortgezet.