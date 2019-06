Kevin Spacey heeft alweer een rechtszaak aan zijn broek MVO

28 juni 2019

16u30

Bron: ANP 0 Celebrities Een vermeend slachtoffer van Kevin Spacey heeft nu ook een civiele rechtszaak tegen hem aangespannen wegens seksuele mishandeling. Dat meldt The Hollywood Reporter. De gevallen acteur wordt in dezelfde zaak ook al strafrechtelijk vervolgd.

De Amerikaan, die de 59-jarige Spacey ervan beschuldigt hem op 18-jarige leeftijd in 2016 onzedelijk te hebben betast, stelt blijvende schade te hebben overgehouden aan het vermeende incident. Daarom eist hij een schadevergoeding. Hoeveel geld hij wil zien is niet bekend.

De ‘House of Cards’-acteur blijft volhouden onschuldig te zijn. Wanneer de rechter zich over de civiele zaak gaat buigen, is niet duidelijk. Dit najaar moet Spacey zich wel weer in de rechtbank melden voor de strafzaak.

Het is niet de enige man die de acteur beschuldigt van seksueel wangedrag. Zowel in de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk onderzoekt justitie meerdere beschuldigingen aan het adres van Spacey.