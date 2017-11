Kevin Spacey gespot aan sekskliniek SB - TDS

21u23

Bron: AD 0 Photo News Kevin Spacey in 2000. Celebrities De gevallen filmster Kevin Spacey (58) heeft zich gemeld bij een afkickkliniek. Volgens US Weekly is Spacey gespot in kliniek The Meadows in Arizona, die zich onder meer richt op mensen met een seksverslaving.

Op een foto die in handen is van het Amerikaanse entertainmentblad draagt Spacey een pet en een donkere zonnebril. Zijn woordvoerster liet onlangs weten dat de van pedofilie beschuldigde Spacey de tijd neemt een goede behandeling te zoeken.

Producer Harvey Weinstein (65) zou zich vorige maand bij dezelfde luxe afkickkliniek hebben gemeld. Prijskaartje voor een behandeling in The Meadows: zo'n 30.000 euro per maand. Tiger Woods, Elle Macpherson, Kate Moss en Selena Gomez gingen er al in therapie voor hun seks-, drank- of drugsverslavingen.

Donderdag werd bekend dat Spacey door regisseur Ridley Scott uit de film All The Money In The World is geknipt. De Hollywoodster speelde miljardair JP Getty die met de maffia onderhandelt over de losprijs van zijn kleinzoon. Christopher Plummer werd ingeschakeld de rol over te nemen.

Een Amerikaanse televisiepresentator zei woensdag dat de acteur haar 18-jarige zoon dronken zou hebben gevoerd en hem daarna betast zou hebben. Eerder lieten al verschillende jongens en mannen weten dat ze waren lastig gevallen door Spacey. Netflix besloot daarop de samenwerking voor House of Cards stop te zetten.

