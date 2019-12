Kevin Spacey deelt opnieuw bevreemdend filmpje: “Je dacht toch niet dat ik deze kans zou laten liggen?” SDE

24 december 2019

Hij was een tijdlang vrijwel uit het publieke leven verdwenen, maar nu laat Kevin Spacey (60) opnieuw van zich horen. Net als vorig jaar post hij een kerstboodschap op zijn YouTube-kanaal, die op zijn minst eigenaardig te noemen is.

Acteur Kevin Spacey wordt door meerdere mannen beschuldigd van zedenfeiten. Hoewel de rechtszaken tegen hem in zijn voordeel lijken uit te draaien - een zaak werd geseponeerd nadat de beschuldiger overleed, en ook een andere beschuldiger liet zonder opgaaf van reden zijn rechtszaak vallen - blijft het beschuldigingen regenen. Maar de acteur laat het schijnbaar niet aan zijn hart komen en lijkt een jaarlijkse traditie te maken van vreemde kerstboodschappen. Vorig jaar vertelde hij - in de stijl van Frank Underwood, zijn bekende personage uit ‘House of Cards’: “Ik weet wat jullie willen. Jullie willen me terug. Natuurlijk geloofden sommigen alles en wachtten ze met ingehouden adem tot ik alles zou opbiechten. Ze wilden niks liever dan me te horen verklaren dat alles wat is gezegd waar is en dat ik mijn verdiende loon heb gekregen. Zou het niet makkelijk zijn als het allemaal zo simpel was? Alleen weten jullie en ik dat het nooit zo simpel is, in de politiek noch in het leven.” En hij vervolgde: “Jullie zouden nooit het ergste geloven zonder bewijzen, toch? Jullie zouden nooit een overhaast oordeel vellen zonder feiten, toch? Hebben jullie dat gedaan? Nee, jullie niet. Jullie zijn slimmer dan dat.”

Goed jaar

Dit jaar herhaalt Spacey dat trucje nog eens. Zittend voor een knisperend haardvuur maakt hij de balans op van het voorbije jaar, en die is blijkbaar best goed. “Je dacht toch niet dat ik de kans zou missen om jullie een zalig kerstfeest te wensen?”, grijnst de acteur. “Het is een vrij goed jaar geweest, nu ook mijn gezondheidsproblemen voorbij zijn. In het licht daarvan heb ik veranderingen aangebracht in mijn leven en ik wil je uitnodigen om mee te doen.”

En dus roept Spacey op voor meer vriendelijkheid. “Nu we beginnen aan 2020 gaat mijn stem uit naar meer goedheid in de wereld. Ik ben doodserieus. En het is niet eens zo moeilijk. De volgende keer dat iemand iets doet dat je niet leuk vindt, dan kan je hem aanvallen. Maar je kan je ook inhouden en het onverwachte doen. Je kunt ze de mond snoeren met meer vriendelijkheid.”