Kevin Spacey biedt excuses aan voor aanranding jonge acteur en komt uit de kast

05u57

Bron: ANP/BuzzE 0 AFP Kevin Spacey tijdens de Britannia Awards in Beverly Hills. Celebrities Kevin Spacey zou als 26-jarige geprobeerd hebben seks te hebben met een minderjarige. Anthony Rapp zegt dat de Oscarwinnaar tijdens een feestje in 1986 bovenop hem klom. De acteur, onder andere bekend van 'Star Trek: Discovery' was toen pas veertien jaar. Een geschrokken Spacey, die zegt zich niets te kunnen herinneren van het voorval, biedt in een verklaring via Twitter alvast zijn "diepste verontschuldigingen aan voor dit zeer ongepaste gedrag."

Buzzfeed heeft een uitgebreid interview met Rapp geplaatst, waarin de nu 46-jarige acteur gedetailleerd over het voorval vertelt. Als kind speelde hij al in Broadwaymusicals en kwam zodoende in een volwassen wereld terecht.

Photo News Anthony Rapp zegt als 14-jarige te zijn aangerand door Kevin Spacey.

Via via ontmoette de jongen de toen 26-jarige Spacey, destijds een onbekend acteur, die hem uitnodigde voor een feestje bij hem thuis. Rapp bleek de enige minderjarige te zijn en ging uit verveling televisie kijken in de slaapkamer.

Toenadering

Spacey zocht toenadering toen de andere gasten vertrokken waren. "Hij tilde me op, legde me op bed en klom bovenop me, op een seksuele manier", aldus Rapp. Hij duwde de acteur van zich af en verliet hevig geschrokken het appartement. De twee zagen elkaar niet meer na het incident.

Het schandaal rond Harvey Weinstein gaf Rapp de moed om naar buiten te treden met zijn verhaal. "Ik wil een ander licht laten schijnen op het gedrag dat jarenlang is toegestaan, omdat heel veel mensen, inclusief ikzelf, hun mond hebben gehouden. Dat wil ik niet meer."

Spacey: "Mijn diepste verontschuldigingen"

Kevin Spacey heeft via Twitter al op de aantijgingen gereageerd en biedt zijn excuses aan aan Rapp. "Ik heb heel veel respect voor Anthony Rapp als acteur en ik ben me rot geschrokken van zijn verhaal. Ik kan me eerlijk gezegd de ontmoeting niet meer herinneren, het is meer dan dertig jaar geleden. Maar als ik me gedragen heb, zoals hij beschrijft, dan ben ik hem mijn diepste verontschuldigingen schuldig voor zeer ongepast dronken gedrag en ik vind het heel erg dat hij de gevoelens die hij beschrijft, al die jaren met zich mee heeft moeten dragen", schrijft Spacey in een verklaring.

Coming out

In de tweet laat Spacey ook nog weten om voortaan openlijk als homoseksueel door het leven te gaan, nadat hij jarenlang relaties met zowel mannen als vrouwen had. Al jaren gaan er geruchten dat Spacey gay is, iets waarop hij nooit wilde reageren als journalisten ernaar vroegen. In zijn tweet schrijft hij: "Ik heb gedurende mijn hele leven liefdevolle relaties gehad met mannen, iets wat alleen mijn naasten wisten. Nu wil ik daar eerlijk en open over zijn."