Kevin Smith bedankt fans vanuit ziekenhuis

28 februari 2018

06u21 0 Celebrities Vanuit zijn ziekenhuisbed heeft Kevin Smith iedereen bedankt voor de beterschapswensen na zijn zware hartaanval zondag. De regisseur plaatste een tien minuten durende video op Facebook Live waarin hij ook inging op een tweet die Chris Pratt hem stuurde, waarover de acteur veel kritiek kreeg.

Nadat Kevin maandag bekend had gemaakt dat hij in het ziekenhuis lag na een spoedoperatie waarbij een ophoping in zijn kransslagader werd verholpen, stuurde Chris hem een tweet. "Kevin, we kennen elkaar niet zo goed maar ik ben al een fan sinds Clerks en ik bid voor je, omdat ik geloof in de helende werking daarvan." De acteur kreeg daarop veel kritiek dat bidden weinig toevoegt in dit soort gevallen.

De opmerkingen leken voort te komen uit een protest eerder deze maand, toen politici hun gebeden stuurden naar de slachtoffers van de schietpartij in Florida, terwijl ze zich volgens critici beter bezig konden houden met strengere wapenwetgeving.

In zijn video zei Kevin dat Chris gewoon een aardig bericht had gestuurd, waar mensen zich niet zo druk om moeten maken. "Maak alsjeblieft geen ruzie over dat soort dingen. Het is zonde van je tijd", aldus de regisseur. Hij liet ook weten dat het een mooie gewaarwording was de reacties op zijn hartaanval te lezen op social media. "Het is alsof je je eigen grafrede leest. Ik kon zien wat de reactie zal zijn als ik doodga, en het was allemaal heel lief."