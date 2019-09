Kevin Hart zwaargewond na auto-ongeluk in Malibu IB/redactie

02 september 2019

03u34

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities De Amerikaanse komiek Kevin Hart ligt in het ziekenhuis na een auto-ongeluk. Dat meldt TMZ. Het ongeluk gebeurde iets voor 01.00 uur 's nachts in de heuvels van Malibu. Hij zat met een vrouw en een man die de auto bestuurde in de wagen.

De bestuurder en Hart hebben ernstig letsel aan hun rug overgehouden aan de crash. De vrouw had geen medische hulp nodig.

In een video op TMZ is te zien hoe de auto, een van Harts eigen 'classic cars', door hekken is gereden en in een diepe greppel terecht is gekomen. Het dak van de auto is compleet ingedeukt. De bestuurder van de auto had volgens de politie geen alcohol gedronken.

Volgens ooggetuigen werd Hart door zijn eigen beveiligingsteam opgepikt en naar huis gebracht. Uiteindelijk werd daar besloten om hem toch naar het ziekenhuis te brengen.