Kevin Hart werd afgeperst door een goede vriend: "Ik heb geen woorden voor mijn ongeloof" MVO

03 mei 2018

08u15

Bron: ANP 0 Celebrities De man die wordt aangeklaagd voor het afpersen van Kevin Hart, is een goede vriend van de comedian. Kevin schreef woensdag op Twitter dat hij geen woorden kon vinden voor zijn ongeloof. Volgens openbaar aanklagers zou de man de komiek hebben gechanteerd door te dreigen een seksvideo openbaar te maken.

De 41-jarige verdachte, Jonathan Todd Jackson, is maandag gearresteerd op verdenking van afpersing. Op de beelden waarmee hij de acteur wilde afpersen was Kevin te zien met een onbekende vrouw in een club in Las Vegas. De openbaar aanklager zegt dat Jackson eind augustus geld eiste van de komiek, hoeveel is niet bekendgemaakt. Daarna probeerde JT, alias Action Jackson, de video te slijten bij Amerikaanse websites.

Een paar dagen later bekende Hart in een video op Instagram dat hij een fout had gemaakt. "Ik heb mezelf in een situatie geplaatst die alleen maar verkeerd kon aflopen, en dat is ook gebeurd", zei hij destijds. Hij bood in de video excuses aan aan zijn vrouw Eniko, toen zwanger van het zoontje van het stel, en zijn twee kinderen uit een eerder huwelijk.

De verdachte is woensdag voorgeleid bij de rechter, meldt Variety. Volgens TMZ waren de twee al vijftien jaar goed bevriend. De verdachte, Jonathan Todd Jackson, staat op verschillende foto's op Kevins sociale media en andersom. 'J.T.' zou zelfs op het vrijgezellenfeest van de kleine komiek zijn geweest.

De man was in 2014 figurant in de film 'Think Like a Man Too' waarin Kevin een van de hoofdrollen speelde. De afperser riskeert een gevangenisstraf van vier jaar.