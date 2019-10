Kevin Hart weer aan het werk na crash MVO

10 oktober 2019

08u05

Bron: ANP 0 Celebrities Ruim een maand na het auto-ongeluk waarbij hij ernstig gewond raakte, is Kevin Hart weer aan het werk gegaan. De comedian is begonnen met een promotietour voor de ‘Jumanji’-sequel.

Volgens New York Post werd de acteur op zijn eerste werkdag herenigd met ‘Jumanji’-collega’s Dwayne Johnson, Danny DeVito en Danny Glover. De cast zou de taken rond de promotie van de film hebben herverdeeld om Kevin meer tijd te geven te herstellen.

De 40-jarige was één van de drie inzittenden van een auto die begin september in Los Angeles van de weg raakte en in een greppel belandde. Kevin en de bestuurder raakten gewond bij de crash. De comedian moest geopereerd worden aan zijn rug, waarbij drie beschadigde wervels werden vastgezet. Na een behandeling in het ziekenhuis verbleef de acteur twee weken in een revalidatiecentrum.