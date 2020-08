Kevin Hart verdedigt goede vriendin Ellen Degeneres: “Deze haat moet stoppen” MVO

05 augustus 2020

07u58

Bron: ANP 0 Celebrities Nadat eerder al onder anderen Portia de Rossi en Katy Perry hun steun uitspraken voor Ellen Degeneres, neemt nu ook komiek Kevin Hart (41) het voor haar op. De talkshowhost ligt momenteel onder vuur vanwege een vermeend “onvriendelijk werkklimaat” bij haar talkshow.

“Het is gek om te zien waar mijn vriendin nu doorheen gaat. Ik ken Ellen al jaren, en ik kan eerlijk zeggen dat ze een van de tofste mensen op de planeet is. Ze heeft mijn familie en team vanaf het begin met liefde en respect behandeld”, schrijft Kevin op Instagram bij een foto waarin hij bij Ellen te gast is.

De komiek is niet te spreken over de rol van mensen op het internet. “Het internet is een gestoorde wereld vol negativiteit geworden. We zijn verliefd geworden op mensen zien vallen. Het is best triest... wanneer is het zo geworden? Ik kijk uit naar een toekomst dat we weer van elkaar gaan houden, deze haat moet stoppen.”

Ook de broer van Ellen DeGeneres heeft dinsdag een duidelijke boodschap op Facebook geplaatst. Vance DeGeneres laat iedereen in zijn omgeving weten: “Als je niet achter Ellen staat, dan sta je niet achter mij.”

Vance, die eerder als correspondent voor de Daily Show werkte, vraagt zelfs de Facebookvrienden die zijn zus niet steunen, hem te ontvrienden op het sociale medium. “Mijn zus wordt bruut aangevallen. En laat ik jullie verzekeren, het is allemaal bullshit”, aldus Vance. “Ik postte gisteren een statement dat ik achter haar sta, en maar een paar van mijn ‘vrienden’ reageerden daarop. Ik ben het zo zat dat mijn zus onder vuur ligt. Ze heeft zich altijd ingezet tegen pesten en zal dat altijd blijven doen. Ze is een slimme, sterke vrouw die een positieve bijdrage aan de wereld heeft geleverd.”