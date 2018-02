Kevin Hart van podium Super Bowl geweerd MVO

05 februari 2018

07u00 0 Celebrities Kevin Hart heeft zondagavond na de Super Bowl geprobeerd het podium op te komen waar de Philadelphia Eagles hun overwinning vierden. De comedian werd door beveiligers tegengehouden.

Kevin is geboren en getogen in Philadelphia en was dolgelukkig met de overwinning van de Eagles, de eerste van de club ooit. Toen het hem niet lukte met de spelers te feesten op het podium, besloot de 'Jumanji'-ster zijn mening te komen geven in een televisie-uitzending van footballbond NFL. Daar verklaarde hij al snel dat hij dronken was en misschien iets te vroeg aan het vieren was geslagen.

Alhoewel de overwinning van zijn team niet zo groot was als de 83-6 die Kevin van tevoren had voorspeld, was de einduitslag van 41-33 genoeg voor de trofee. "Ik ben in de zevende hemel", verklaarde hij in het interview.

De comedian is niet de enige beroemde aanhanger van de Philadelphia Eagles. Will Smith is ook groot fan. Hij is, zoals hij in de openingstune van 'The Fresh Prince Of Bel-Air' al zong, geboren en getogen in West-Philadelphia. Eagles-supporter Bradley Cooper was zondag aanwezig bij de Super Bowl, en Sylvester Stallone, die in Philadelphia vereeuwigd is met een Rocky-standbeeld, moedigde het team dit seizoen geregeld via social media aan.