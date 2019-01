Kevin Hart speelt hoofdrol in film over bordspelletje Monopoly MVO

18 januari 2019

17u52 0 Celebrities Hij gaat dit jaar niet de Oscars presenteren, maar hij gaat wél zelf terug een film maken. Kevin Hart heeft de hoofdrol in een nieuwe film over het bordspel Monopoly te pakken.

Kevin is opnieuw aangenomen door regisseur Tim Story, met wie hij ook al de films ‘Ride Along’ en ‘Night School’ maakte. De Monopoly-film is al meer dan 10 jaar in de maak, in samenwerking met speelgoedbedrijf Hasbro. Dit is het eerste nieuws over de prent dat wordt vrijgegeven sinds filmmaatschappij Lionsgate de rechten op het concept verwierf in 2015.

Het verhaal zou gaan over drie kinderen die ontdekken dat de maker van het Monopoly-spel een gecodeerd geheim in de doos verstopte. Wie het ontdekt, wordt op een gek avontuur door Atlantic City gestuurd.

Kevin Hart kwam enkele maanden geleden in opspraak vanwege homofobe uitspraken die hij in het verleden deed. Door de controverse stapte hij op als presentator van de Oscars, waardoor het er nu naar uitziet dat de awardhow voor het eerst in 30 jaar zonder presentatie zal doorgaan.