Kevin Hart onder vuur als Oscarpresentator: “Hij sloeg zijn eerste vrouw, bedroog zijn tweede en is homofoob” TK

06 december 2018

14u02

Bron: IndieWire/People Magazine 0 Celebrities Gisteren maakte de Academy bekend dat de 91e Oscarceremonie, die zal plaatsvinden op 24 februari 2019, gepresenteerd zal worden door Kevin Hart (39). Enkele uren later was de comedian al het onderwerp van een felle polemiek. Hij is immers geen onbesproken figuur.

Het nieuws van de nieuwe gastheer was nog niet de deur uit, of hij lag al onder vuur. Op Twitter werd Hart zwaar op de korrel genomen. “Gezien het feit dat veel van de fans van de Oscars vrouwen en homo’s zijn, is het nogal pijnlijk dat de Academy een man inhuurt die een vrouw geslagen heeft, een andere bedrogen heeft en gezegd heeft dat zijn grootste angst is dat zijn zoon homo blijkt te zijn”, klonk het onder meer.

Hart heeft er inderdaad al een controversieel verleden opzitten. Zo gaf hij in zijn boek ‘I Can’t Make This Up: Life Lessons’ toe dat de relatie met zijn ex-vrouw Torrei af en toe ‘fysiek’ werd. De twee waren getrouwd van 2003 tot 2010 en hebben twee kinderen samen. Hart bekende dat ze regelmatig op de vuist gingen en dat de politie er meermaals aan te pas kwam wegens huiselijk geweld. Hij benadrukt wel dat hij besefte dat dat moest veranderen. “Op een bepaald moment nam ik echt een vechthouding aan, met mijn vuisten omhoog. Toen wist ik dat het anders moest.”

Bedrog en homofobie

Vorig jaar ging Hart opnieuw door het stof nadat hij toegaf zijn vrouw bedrogen te hebben. Hij deed dat niet uit vrije wil, maar omdat een dame waarmee hij een ‘bedenkelijke video’ opnam hem chanteerde. De comedian postte een filmpje online waarin hij zijn excuses aanbood aan zijn tweede vrouw Eniko Parrish, die toen zwanger was, en zijn kinderen. “Ik ben niet perfect”, jammerde Hart toen. “Ik beweer niet dat ik dat ben. Ik heb een inschattingsfout gemaakt en mezelf in een slechte omgeving gezet waar alleen maar slechte dingen kunnen gebeuren. En ze zijn dus ook gebeurd.” Hij beloofde toen ook dat hij zijn leven zou beteren.

Maar Hart kwam in zijn carrière nog het zwaarst onder vuur te liggen voor een uitspraak die hij in 2010 deed. “Een van mijn grootste angsten is dat mijn zoon zal opgroeien en homo blijkt te zijn”, liet hij toen optekenen. “Die angst is er. Niet dat ik homofoob ben, iedereen mag doen wat hij wil. Maar als een heteroseksuele man: als ik dat zou kunnen tegenhouden, zou ik dat doen.” Hij bood achteraf opnieuw zijn verontschuldigingen aan tegenover de LGBTQ-gemeenschap, maar het kwaad was al geschied. Hart krijgt online nu al de Oscar voor meest homofobe gastheer.