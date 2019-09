Kevin Hart mag ziekenhuis verlaten na ongeluk

11 september 2019

10u10

Bron: ANP 0 Celebrities De ziekenhuisbehandeling van Kevin Hart zit erop. Volgens TMZ is de comedian negen dagen na zijn auto-ongeluk overgeplaatst naar een revalidatiecentrum, waar hij naar verwachting twee weken fysiotherapie krijgt voordat hij naar huis mag.

De 40-jarige was één van de drie inzittenden van een auto die in Los Angeles van de weg raakte en in een greppel belandde. Hart en de bestuurder raakten gewond bij de crash. De comedian moest geopereerd worden aan zijn rug, waarbij drie beschadigde wervels werden vastgezet. Volgens bronnen van de entertainmentwebsite maakt hij sinds begin deze week weer korte wandelingen door het ziekenhuis.

De insider meldt dat Hart positief is gebleven tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis, maar dat de comedian niet kan wachten weer naar huis te kunnen.