Kevin Hart gaat door een hel: “Ruggengraat op drie plaatsen gebroken” MVO

06 september 2019

09u52 2 Celebrities Volgens betrouwbare bronnen “gaat Kevin Hart door de hel”, nu hij herstelt van een zwaar auto-ongeval. De 40-jarige acteur heeft namelijk drie breuken in zijn ruggengraat opgelopen.

Hart raakte zondagnacht betrokken bij een zwaar verkeersongeval toen zijn auto , met daarin nog twee andere personen, van de weg raakte en in een greppel terechtkwam. De acteur en zijn vriend Jared Black raakten allebei gewond aan hun rug. De andere inzittende, de vrouw van Black, had geen medische hulp nodig en kwam er met wat blauwe plekken vanaf. De wagen waarmee de comedian het ongeluk kreeg, een Plymouth Barracuda uit 1970, was een verjaardagscadeautje aan zichzelf geweest. De klassieker, die toch algauw zo’n 60.000 dollar waard is, raakte volledig vernield in de crash.

Kevin Hart hospitalized after “major back injury” in California car crash. @evapilgrim has the latest on the accident. https://t.co/Uk2FCMyQMR pic.twitter.com/1R5Op0fDs9 Good Morning America(@ GMA) link

Volgens ooggetuigen werd Hart door zijn eigen beveiligingsteam opgepikt en naar huis gebracht. Uiteindelijk werd daar besloten om hem toch naar het ziekenhuis te brengen. Gelukkig maar, want Hart bleek drie breuken te hebben in zijn ruggengraat en werd niet veel later geopereerd. De ingreep was een succes, maar voorlopig heeft de comedian het nog heel zwaar. “Hij gaat door een hel”, vertelde een ingewijde aan TMZ. “Hij zal nog even onder zware medicatie moeten staan.” Vooral de fractuur in de lumbale wervels baart de dokters zorgen. “Als die niet correct geneest, zal hij misschien moeilijk kunnen stappen. In extreme gevallen kan het zelfs tot verlamming leiden.”

Volgens ingewijden mag Kevin eind deze week wel weer naar huis, maar staat hem een zware periode met veel doktersbezoeken en afspraken bij de fysiotherapeut te wachten. Wel wordt verwacht dat de acteur volledig zal herstellen.

Veel steun

Hart krijgt gelukkig ook veel steun van zijn vrienden, waaronder krachtpatser Dwayne ‘The Rock’ Johnson. De acteur brak zijn huwelijksreis af om in te vallen voor Hart, waarmee hij samenwerkte in de ‘Jumanji’-films. Hart zou maandag de allereerste gast zijn in de nieuwe talkshow van Kelly Clarkson op NBC, maar heeft dat bezoek logischerwijs moeten annuleren. “Als mijn zoon Kevin Hart gewond is, komt zijn vader eraan”, grapte Dwayne Johnson op Twitter. “Ik heb mijn huwelijksreis eerder verlaten (Lauren is akkoord omdat ze HOUDT van Kelly) en nu zijn Kelly en ik de beste vrienden.” De acteur gaf twee weken geleden op Hawaii het jawoord aan zijn vriendin Lauren Hashian, met wie hij twaalf jaar samen is.

When my son @KevinHart4real goes down with an injury, his big daddy steps in. I did leave my honeymoon early (Lauren approved cos she LOVES Kelly) and now me and Kelly are new best friends 😉🙌🏾. Tune in this Monday! We had the best time! #greathost #hotcrowd #amazingenergy 🤯 https://t.co/DAdkVRd9Dj Dwayne Johnson(@ TheRock) link