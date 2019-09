Kevin Hart gaat door een hel: “Ruggengraat op drie plaatsen gebroken” MVO

06 september 2019

09u52 0 Celebrities Volgens betrouwbare bronnen “gaat Kevin Hart door de hel”, nu hij herstelt van een zwaar auto-ongeval. De 40-jarige acteur heeft namelijk drie breuken in zijn ruggengraat opgelopen.

De wagen waarmee hij op 2 september het ongeluk kreeg, een Plymouth Barracuda uit 1979, was een verjaardagscadeautje aan zichzelf geweest. De auto raakte volledig vernield in de crash, waarbij de wagen van de Mulholland Highway in Malibu afweek en de berm in ging.

Hart onderging zondagavond in Los Angeles een operatie om zijn ruggengraat te laten corrigeren. Jared Black, die aan het stuur zat, liep ook zware verwondingen op. Over zijn toestand zijn nog geen extra feiten bekend. Jareds verloofde, Rebecca Broxterman, zat op de achterbank en kon gelukkig ontsnappen met enkele lichte verwondingen.