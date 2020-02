Kevin Federline, ex van Britney Spears, vindt geen werk meer als dj: “Maar wel zes kinderen om naar school te sturen” MVO

13 februari 2020

10u00

Bron: Primo 0 Celebrities Kevin Federline (41), de ex van Britney Spears (38), vindt geen werk meer als dj in Las Vegas. “Zelfs al is hij een van de meest herkenbare gezichten van de streek - toch wat dj’s betreft - wil niemand hem nog inhuren”, zegt een insider.

En daar is blijkbaar een gegronde reden voor. “Niemand voelt zich geroepen om de 15.000 dollar te betalen die hij vraagt voor elk optreden”, klinkt het. “Hij is in feite helemaal niet zo goed en niemand vindt hem nog cool. Hij ziet er tegenwoordig uit als de doorsnee huisvader, niet overdreven knap of hip. Dat pakt niet in een chique club in Las Vegas. Ondertussen zijn er al veel jongere kandidaten die op dit moment wél in de mode zijn.”

Het verlies aan inkomen is problematisch voor Federline. Hij heeft samen met zijn ex Britney Spears twee kinderen, Sean (14) en Jayden (13). Maar ook met zijn andere ex-vrouw, Shar Jackson, heeft hij zoontjes Kori (17) en Kaleb (15), om nog maar te zwijgen van zijn twee dochters: Jordan (8) en Peyton (5) die hij deelt met zijn huidige vrouw, Victoria Prince. “Al die kinderen moeten naar school kunnen gaan, waarschijnlijk grotendeels op zijn kosten. Kevin beseft dat de universiteiten in Amerika veel geld vragen, en hij is bang dat zijn kinderen zullen lijden onder zijn gebrek aan populariteit.”