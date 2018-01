Kevin Costner helpt buren na natuurramp: "Ze mogen bij ons wonen tot ze alles weer op orde hebben" MVO

13u00 0 EPA Kevin Costner Celebrities Kevin Costner en zijn familie hebben nog steeds te lijden van het verwoestende effect van de modderstromen. Die zorgden voor een ravage in hun gemeenschap in Santa Barbara in de staat Californië. In de Amerikaanse nieuwsshow Extra vertelde de acteur wat hij heeft moeten doorstaan.

Na de branden waren de inwoners van Santa Barbara niet voorbereid op de hevige regenval die zware modderstromen veroorzaakte. Kevin, zijn vrouw en hun drie kinderen zijn nog steeds aan het worstelen om hun leven weer op te pakken. Zo moest hij zijn gezin evacueren. Ieder gezinslid moest kiezen wat ze wel of niet mee zouden nemen. De kinderen kunnen voorlopig nog niet terug naar school. "Wij hebben nog geluk gehad, andere mensen in onze omgeving hebben het veel minder getroffen."

De natuurramp kostte aan zeker twintig mensen in de regio het leven afgelopen week. En dat na de verwoestende branden in december. De modderstromen hebben 65 huizen vernield en honderden andere gebouwen beschadigd. Daardoor zijn veel mensen in de omgeving dakloos geworden. Kevin doet zijn best om zijn buren te helpen door de deuren van zijn huis te openen. Buren kunnen hier tijdelijk verblijven tot ze alles weer op orde hebben. De 62-jarige acteur helpt ook om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de modderstromen en de branden. Hij is een van de headliners op een benefietconcert op 3 februari, met zijn band Modern West.

Kevin is niet de enige beroemdheid die getroffen is door de modderstromen: Jeff Bridges, Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres hebben ook te maken gehad met de natuurramp.