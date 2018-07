Kesha krijgt boete voor vloeken op het podium MVO

04 juli 2018

10u34 1 Celebrities Ze was gewaarschuwd, maar daar trok Kesha (31) zich niets van aan. De zangeres stond in Oklahoma City vloekend op het podium en is op de bon geslingerd.

Kesha kreeg een boete van 5000 dollar, blijkt uit een foto die ze via Twitter deelde. "Dus, ik denk dat ik niet genoeg minderde met mijn gevloek", schreef ze bij het kiekje van de rekening. "Tja, f**k me."

Wat Kesha naar haar Amerikaanse publiek riep, is niet bekend. Dat de Tik Tok-zangeres niet vies is van grof taalgebruik, is geen geheim. Haar gevloek bracht Kesha al vaker in de problemen.

Soooo i guess i didn’t curse less enough. WELL FUCK ME pic.twitter.com/1jcFX2Bjky kesha(@ KeshaRose) link