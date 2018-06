Kesha beweert dat Dr. Luke Katy Perry verkracht heeft, in smsje aan Lady Gaga MVO

14 juni 2018

Tijdens de rechtszaak tussen zangeres Kesha en haar voormalige producer, Dr. Luke, kwam er wel een heel opvallende beschuldiging aan het licht. Zo stuurde Kesha in 2016 een smsje naar Lady Gaga waarin ze beweerde dat Luke Katy Perry had verkracht.

Het is één van de feiten die Lukas Gottwald (de echte naam van Dr. Luke) aanhaalt om te bewijzen dat Kesha geruchten over hem verspreidde. Kesha beweert namelijk dat hij haar verbaal, fysiek en seksueel misbruikte binnen de periode dat hij haar producer was. Vanwege een contract dat ze ondertekend had, kon ze niet met andere producers werken, waardoor ze jarenlang uit de spotlight verdween.

Dr. Luke eist nu 50 miljoen dollar van de 'Rainbow'-zangeres, die hij verloren zou zijn in inkomsten omdat ze zijn reputatie had verpest.

Kesha houdt echter voet bij stuk en zweert dat al haar beweringen waar zijn. Het team van Lady Gaga liet in 2017 al weten dat ze hun volle medewerking zouden verlenen tijdens de rechtszaak, al trekken ze niét partij voor Dr. Luke. "Hij probeert de zaak te manipuleren en de rol van Lady Gaga te overdrijven. Hij leidt zo de aandacht af van de dingen die hij heeft gedaan, en wil zijn verantwoordelijkheid ontlopen."

Katy Perry reageerde nog niet op de beschuldigingen.