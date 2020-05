Kersverse vrijgezel Matthew Perry stort zich op online daten: “Zijn vrienden hopen al lang dat hij zich gaat settelen” SDE

Bron: Us Weekly 0 Celebrities Kersverse vrijgezel Matthew Perry (50) is duidelijk niet het type om bij de pakken te blijven zitten. Amper een maand na de breuk met Molly Hurwitz (28) heeft de acteur zich op het online daten gestort. Daarvoor maakt hij gebruik van Kersverse vrijgezel Matthew Perry (50) is duidelijk niet het type om bij de pakken te blijven zitten. Amper een maand na de breuk met Molly Hurwitz (28) heeft de acteur zich op het online daten gestort. Daarvoor maakt hij gebruik van de app Raya , die celebs en superrijken aan elkaar koppelt.

Eerder deze maand raakte bekend dat de relatie tussen ‘Friends’-acteur Matthew Perry en talent manager Molly Hurwitz voorbij was. In december 2019 werden ze voor het eerst samen gespot in een restaurant in West Hollywood. Vooral hun leeftijdsverschil viel toen op. “Molly vertelt aan haar vrienden dat ze het niet voor de beroemdheid doet, maar ze geniet stiekem wel van de aandacht die ze dankzij deze relatie krijgt”, vertelde een bron aan Us Weekly. “De jongens met wie ze hiervoor een relatie had, kwamen ook allemaal uit de entertainmentwereld." Matthews vrienden waren wél blij met zijn nieuwe relatie. “Zijn intieme kring hoopt al lang dat hij zich gaat settelen, vooral Courteney Cox. Ze hopen dan ook dat hij en Molly de sprong wagen en gaan trouwen", klonk het in februari nog.

De talent manager bleek ook een goede invloed te hebben op haar vriend, die al jaren met verslavingen kampt. “Ze zorgde ervoor dat hij zich positief en zelfzeker voelde. Niemand kon zich herinneren hem ooit zo gelukkig te hebben gezien. Hij had een sprongetje in z'n stap die er voordien niet was." Molly verleidde haar vriend ook om een Instagram-profiel aan te maken, iets waar Matthew erg blij mee was. “Hij was van plan om meer van z'n leven aan z'n fans te tonen, nadat hij jarenlang als een kluizenaar leefde."

Helaas bleef de relatie dus niet duren. Maar Matthew, die binnenkort te zien is in een bijzondere reünie-aflevering van ‘Friends’, blijft niet bij de pakken neerzitten. Zo heeft hij z'n profiel op datingwebsite Raya, die celebs en superrijken aan elkaar koppelt, weer geactiveerd. “Hij stuurt berichtjes naar meisjes en begint opnieuw met online daten", klinkt het dan ook in Us Weekly.

