Kendrick Lamar in augustus ook op Pukkelpop MVO/DBJ

27 februari 2018

09u45 0 Celebrities Vanavond staat de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar (30) in het Antwerpse Sportpaleis. Kaartjes zijn al maanden niet meer te krijgen, maar de fans krijgen een herkansing op Pukkelpop. De organisatie maakte dinsdag zijn naam bekend als eerste headliner voor zaterdag 18 augustus.

Pukkelpop plaatste vanmorgen het woord 'DAMN' op Facebook, dat is de naam van het laatste album van Kendrick Lamar. De goede verstaander kon dus al vermoeden dat de Amerikaanse rapper naar de festivalweide in Kiewit komt. Nu bevestigt de organisatie ook officieel zijn komst.

Het is de tweede keer dat King Kendrick naar Pukkelpop komt. Hij passeerde ook al een keer in 2013, toen met zijn album Good Kid, M.A.A.D City uit 2012. Kendrick Lamar is een van de populairste artiesten van het moment, vorige maand nog won hij vijf Grammy Awards.

Andere Headliners

Traditiegetrouw zijn de headliners van Lowlands en Pukkelpop grotendeels hetzelfde omdat de twee festivals deels overlappen. Kendrick Lamar staat bijvoorbeeld ook op Lowlands, net als onder meer Gorillaz en The War on Drugs. Op de Nederlandse affiche staan verder Gavin James, Rag’n’Bone Man, Spinvis, Stormzy, Bonobo, Dropkick Murphys, Fatima Yamaha en Grizzly Bear.