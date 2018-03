Kendall Jenner zingt over haar vagina in nieuwe clip MVO

16 maart 2018

06u30 0 Celebrities In de nieuwe clip van Lil Dicky maken verschillen sterren hun opwachting. De comedian en rapper verandert in de video in onder meer Chris Brown, Ed Sheeran en Kendall Jenner.

Het nummer Freaky Friday is een knipoog naar de film met die naam uit 2003, waarin Lindsay Lohan en Jamie Lee Curtis van lichaam verwisselen. Aan de start van het nummer krijgt Lil Dicky - net als in de film - een wenskoekje bij de Chinees, waardoor hij verandert in Chris Brown. Daarna komt hij achtereenvolgens terecht in het lichaam van Ed Sheeran, Dj Khaled en in dat van Kendall.

Vanaf dat moment zingt het model het nummer verder. "Ik ben Kendall Jenner, en ik heb een vagina" is haar tekst. "Ik ga dat meteen verder onderzoeken. Ik ga hiervan leren. Ik ga begrijpen hoe een vrouw daar werkt."

Kendalls moeder Kris Jenner heeft er geen problemen mee dat haar dochter haar genitaliën bespreekt in de clip. "Kendall!! Dit is zo geweldig", schreef de 'momager' donderdag bij de clip op Instagram.