Kendall Jenner stopt met lifestyle app: "Mijn prioriteiten zijn veranderd" MVO

07u00 0 EPA Kendall Jenner Celebrities Kendall Jenner stopt met haar gepersonaliseerde website en lifestyle-app. Het bericht komt er vlak nadat de jonge Kardashian bekendmaakte dat ze last heeft van paniekaanvallen.

Kendall stopt met haar populaire app, waarop ze twee jaar lang aangaf welke kleren ze droeg en welke make-up ze gebruikte.

"Als ik vooruit kijk naar volgend jaar, zijn mijn doelen en prioriteiten veranderd," laat ze weten in een statement. "Ik heb een fantastische twee jaar gehad met jullie, maar ik heb de moeilijke beslissing genomen om mijn app in 2018 niet meer te updaten. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als ik en ik kijk uit om andere dingen met jullie te delen."

Kort daarvoor maakte het model bekend dat ze last had van paniekaanvallen. "Ik werd er 's nachts van wakker. Dan moest ik gaan lopen en kon ik niet meer slapen, was ik bang en moest ik huilen. Ik voelde me niet meer normaal, terwijl ik me juist zo normaal mogelijk wil voelen."

Kendall heeft nog niet expliciet gezegd dat de paniekaanvallen en haar beslissing om te stoppen met de app iets met elkaar te maken hebben.