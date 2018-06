Kendall Jenner 's nachts uit de kleren op Instagram TDS

08 juni 2018

17u13

Bron: Instagram 0 Celebrities Kendall Jenner (22) heeft nog maar eens topless geposeerd. Niet voor de lens van een beroemde fotograaf deze keer, want de jonge socialite uit de Kardashian-clan trok haar shirt gewoon uit op Instagram.

Kendall Jenner ging gisteren duidelijk niet vroeg naar bed. Om 4 u 's nachts was ze nog actief op Instagram, en dat bewees ze ook met een zwoel kiekje. Op haar story of verhaal ging ze zelfs nog een stapje verder, want daar postte Kendall een foto waarop ze heel weinig om het lijf heeft. Het model heeft enkel wat uitdagende lingerie aan, maar staat verder topless op de foto.

Toch zullen sommigen misschien ontgoocheld zijn. Want omdat het tonen van tepels verboden is op Instagram, ging ze vakkundig te werk met de emoji's op haar telefoon. Haar volgers kregen twee lekkere ijsjes te zien in de plaats.

4am 🍷 Een foto die is geplaatst door null (@kendalljenner) op 07 jun 2018 om 01:56 CEST