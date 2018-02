Kendall Jenner poseert naakt voor pikante shoot, fans merken op dat ze - letterlijk - lange tenen heeft MVO

26 februari 2018

08u45 1 Celebrities Model Kendall Jenner (22) postte enkele nieuwe foto's op Instagram waarop ze volledig naakt te zien is. Nochtans gaat alle aandacht naar haar voeten.

Ze deelde de zwart-wit kiekjes van fotografe Sasha Samsonova met haar bijna 88 miljoen volgers. Hoewel die haar zeker complimentjes gaven over haar uiterlijk, sprongen blijkbaar vooral haar tenen in het oog. Zeker in de foto waarbij Jenner haar voeten op een stoel heeft gedrapeerd.

"Wauw, wat heeft ze lange tenen", klinkt het in de comments. "Het lijken wel klauwen." Anderen denken dan weer dat de fotografe Kendalls voeten op een vreemde manier in beeld heeft gebracht, waardoor ze er ietwat vervormd uitzien.

@sashasamsonova Een foto die is geplaatst door null (@kendalljenner) op 25 feb 2018 om 18:46 CET

