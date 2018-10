Kendall Jenner opnieuw slachtoffer van stalking TDS

18 oktober 2018

14u26

Bron: ANP 0 Celebrities Kendall Jenner heeft een nieuwe stalker achter zich aan. Een 37-jarige man wist tot drie keer toe het omheinde appartementencomplex waar de Kardashian-telg woont, binnen te dringen.

Volgens TMZ glipte de man een maand geleden voor het eerst naar binnen. In het complex hebben ook Britney Spears, Paris Hilton, Charlie Sheen, Christina Aguilera en Slash een stulpje, maar de man moest toch echt Kendall hebben, want vorige week werd hij aangetroffen bij haar zwembad in haar achtertuin. En dat terwijl hij van de rechter niet binnen een straal van 300 meter van de woningen mocht komen.

Afgelopen dinsdag dook de man wederom op, ditmaal op Kendalls veranda. De Canadees wist elke keer via de achterkant van de exclusieve gesloten gemeenschap binnen te komen, die klaarblijkelijk niet wordt bewaakt. Hij wordt nu beschuldigd van huisvredebreuk en het schenden van een contactverbod.

De 22-jarige Kendall, die 8,5 miljoen dollar betaalde voor haar appartement, kreeg al eerder te maken met een stalker. Vorig jaar stuurde een man haar maandenlang ‘vijandige en bedreigende’ berichten. Ook hij kreeg een contactverbod.