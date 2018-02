Kendall Jenner openhartig over haar angststoornis: "Ik ga niet meer uit, ik tweet niet meer, ik ben te bang" MVO

Model Kendall Jenner (22) had het tijdens de laatste aflevering van 'Keeping Up With The Kardashians' over haar mentale gezondheid, en de angstaanvallen waarmee ze te kampen heeft. "Vooral tijdens Fashion Week heb ik het lastig."

"Eerst dacht ik dat ik bloedarmoede had, zo erg was de stress", legt de jonge vrouw uit. "Ik was oprecht verrast toen de dokter me vertelde dat er met mijn bloed niets scheelde. Ik ben mijn hele leven al een vreselijke hypochonder geweest, ik dacht altijd dat ik ziek was of iets mankeerde. Nu moet ik een grote meid zijn en me daarover zetten."

Maar haar angstaanvallen hebben niet enkel te maken met haar gezondheid. "Er is veel gebeurd de laatste jaren, om al te beginnen met de overal van Kim", zegt ze. Haar halfzus Kim werd door inbrekers vastgebonden in haar badkuip terwijl al haar juwelen werden gestolen. "Daarna werd ik zelf overvallen, en kreeg ik te maken met verschillende stalkers. Daarom ga ik niet meer graag uit. Ik tweet niet meer en post niet meer op Instagram, dat vind ik te eng."

Ze heeft al verschillende manieren geprobeerd om haar angst binnen de perken te houden, zoals accupunctuur en mediteren. "Dat heeft geholpen, maar angst is mentaal en je moet er een weg omheen vinden. Ik heb altijd het meest last tijdens de Fashion Week, maar het wordt elk jaar wat makkelijker. Ik kijk er ondanks alles nog steeds naar uit."