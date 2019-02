Kendall Jenner ontkent geruchten: “Mijn zus Kylie is niét verloofd of zwanger” MVO

08 februari 2019

21u25

Bron: ANP 0 Celebrities Kylie Jenner is niet verloofd en in verwachting van haar tweede kindje. Dat beweert althans haar zus Kendall vrijdag in de talkshow van Ellen DeGeneres. “Ik denk niet dat ze al zwanger is.”

Eerder deze week deelde Kylie, die een jaar geleden beviel van dochter Stormi, een foto van haar en haar vriend Travis Scott. Onder de foto schreef ze “baby #2?”. “Ik denk dat ze daarmee bedoelde dat ze er samen goed uitzien en dat ze elkaar erg leuk vinden en dat misschien daarom een tweede baby iets is wat nog kan komen”, zegt het model over de foto van haar zusje. “Ze zijn wel aan het oefenen of hoe je dat ook noemt.”

Ook gingen geruchten dat Travis tijdens de Super Bowl op zijn knieën is gegaan. “Niet dat ik weet. Als hij dat wel heeft gedaan dan heeft hij het in ieder geval aan niemand in de familie verteld, maar ik denk niet dat het is gebeurd”, reageert de 23-jarige Kendall. Op de vraag van Ellen of moeder Kris het wel geweten had als Kylie ten huwelijk was gevraagd knikt Kendall bevestigend. “Hoogstwaarschijnlijk.”