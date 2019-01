Kendall Jenner leent haar gezicht aan acnecrème (en dat kan op veel kritiek rekenen) KD

07 januari 2019

07u22

Bron: ANP/Twitter 0 Celebrities Kendall Jenner (23) heeft getekend als het nieuwe gezicht van een schoonheidsmerk Proactiv. Het model had groot nieuws aangekondigd, maar het bleek ‘slechts’ om een sponsordeal te gaan. Online regende het kritiek.

Het model maakte het maakte in een commercial die tijdens de Golden Globes werd uitgezonden bekend dat de deal rondkwam na haar ervaring op de rode loper van de awardshow vorig jaar. Toen voerde ze naar eigen zeggen een strijd met acne. In het spotje vertelt Kendall dat ze zich vorig jaar ondanks haar acne goed voelde toen ze naar de Globes ging, maar later enorm schrok van het negatieve commentaar op haar huid op social media. "Maar ik herinner me dat ik toen een paar tweets kreeg, en later veel meer, van mensen die trots op me waren. Dat was wel erg cool.”

Kendall deelde vorig jaar de bijval die ze ontving, waarbij ze haar volgers liet weten: "Laat dat je niet tegenhouden." Toch vertelt ze in de commercial bijna alle middeltjes te hebben geprobeerd, omdat ze wel van haar acne af wilde komen.

Verschillende leden van de familie Kardashian/Jenner hadden de afgelopen dagen aangekondigd dat Kendall met groot nieuws zou komen. Online werd vooral negatief gereageerd op het feit dat het slechts een nieuwe sponsordeal betrof.

(lees verder onder de tweet)

kendall Jenner’s “big announcement” is that she had pimples but doesn’t anymore because she uses proactive pic.twitter.com/O46cxoUYcp keri russell warrior(@ bIackphillip) link

“Kendall Jenner haar ‘grote nieuws’ was dat ze pukkels had, maar nu niet meer omdat ze Proactiv gebruikt?”, tweet iemand boos. “En ik maar denken dat Kendall Jenner een serieuze boodschap had over een serieus gezondheidsprobleem. Maar nee, gewoon een advertentie voor Proactiv. Je hebt me gefopt.”

And here I thought @KendallJenner had a serious announcement about a serious health issue, nope. Just as ad for proactiv . Ya got me #kendalljenner#proactiv #acne #bamboozled DonAmiche.com | 💯❤️(@ DonAmiche) link