Kendall Jenner kampt met "heftige paniekaanvallen" lva

07 augustus 2018

05u52

Bron: ANP/BuzzE, AD 0 Celebrities In een interview met Love Magazine heeft Kendall Jenner een boekje open gedaan over de zware periode waar ze vorig jaar doorheen ging. Het model nam bewust een lange break om te werken aan haar angsten, omdat ze er mentaal compleet doorheen zat.

"Vorig seizoen heb ik geen shows gelopen, omdat ik aan het werk was in Los Angeles en wist dat het anders teveel voor me zou worden," aldus Kendall. Ze skipte de herfst/winter modeshows in Parijs en besloot thuis te blijven om haar gezondheid voorop te zetten. "Ik zat op het randje van een breakdown."

Jenner heeft last van angsten en stress, zodra iets niet loopt zoals ze het gepland heeft. "Ik kan dan midden in de nacht wakker worden door heftige paniekaanvallen."