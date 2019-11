Kendall Jenner: “Ik sta altijd achter Caitlyn” MVO

28 november 2019

10u00

Bron: ANP 0 Celebrities Kendall Jenner baalt van de kritiek die ze krijgt over de band met haar vader, Caitlyn Jenner. Het model liet in haar Instagram Stories weten dat de meeste mensen niets weten over hun relatie.

Caitlyn doet momenteel mee met de Britse versie van ‘I’m A Celebrity, Get Me Out of Here!’ en Kendall kreeg de afgelopen tijd geregeld de vraag waarom ze haar vader daar niet publiekelijk in steunde. Woensdag plaatste ze een foto van Caitlyn in het programma, waarin sterren moeten zien te overleven in de jungle, en zette daarbij: “Ik sta altijd achter je” en “De sterkste persoon op deze aardbol.”

De 24-jarige reageerde in het bericht ook op de kritiek en schreef: “Dat ik niet post, betekent nog niet dat ik haar niet steun. Ik hou van m’n vader.”

Caitlyn ging tot 2015 door het leven als Bruce. Alhoewel haar zes kinderen geen probleem hebben met die transitie, noemen ze de 70-jarige allemaal nog hun vader. In een interview vertelde de realityster eerder dat toen ze aankondigde als Caitlyn verder te gaan, de kinderen zich afvroegen hoe ze haar moesten aanspreken. “Ik zei: papa. Ik zal altijd jullie pa zijn”, aldus de voormalig atleet. “Tot op de dag dat ik sterf ben ik jullie vader, dus voel je niet bezwaard me zo te noemen.”

