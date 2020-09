Kendall Jenner grote fan van wiet: “Ik ben een stoner” RL

Bron: BuzzE/ANP 2 Celebrities Kendall Jenner houdt wel van een jointje. Dat heeft het model laten weten in de podcast van Kate en Oliver Hudson. Daarin noemt ze zichzelf maandag "een stoner".

In het interview, dat al begin dit jaar werd opgenomen, doen de Hudsons voor hun podcast Sibling Rivalry een vragenrondje met Kendall en haar halfzus Kourtney Kardashian. Op de vraag iemand aan te wijzen als de grootste wietgebruiker van de familie, antwoordt Kourtney meteen: "Dat is Kendall.”

Volgens de 24-jarige heeft ze deze hobby nooit eerder aan de grote klok gehangen. "Niemand weet dit, dit is de eerste keer dat ik er ooit iets over heb gezegd," aldus Kendall, die in Californië woont waar cannabis legaal is.



Ze is niet de eerste in de Kardashian/Jenner-familie die openhartig is over haar drugsgebruik. Halfzus Kim vertelde in hun realityshow Keeping Up With The Kardashians twee jaar geleden dat ze xtc had gebruikt toen ze haar beroemde sekstape maakte èn dat ze die drugs had geslikt toen ze op haar negentiende in het huwelijk trad met producer Damon Thomas. Kim is overigens geen fan gebleven van drugs. "Ik nam één keer xtc en ik trouwde. Ik deed het nog een keer en ik maakte een sekstape. Er gebeurde alleen maar nare dingen.”