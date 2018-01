Kendall Jenner gaat volledig naakt in magazine MVO

08u51 0 Harper's Bazaar Kendall Jenner gaat volledig naakt. Celebrities Kendall Jenner (22) verrast in de nieuwe editie van magazine Harper's Bazaar. Het jonge model ging volledig naakt op de foto voor een shoot in regenthema.

In niets meer dan een doorzichtige regenjas geeft Jenner zich bloot. Verder wordt er enkel wat water in het rond gegooid om haar te bedekken, maar de foto laat niet veel aan de verbeelding over.

Er is maar één kiekje in het blad te zien waarop Jenner volledig naakt is, de andere foto's hebben ook een regenthema, maar draaien rond mode. Op de cover, bijvoorbeeld, draagt Jenner een felrode mantel onder haar regenjas.

Harper's Bazaar Kendall Jenner

Een bericht gedeeld door Kendall (@kendalljenner) Een foto die is geplaatst door Kendall (@kendalljenner) op 11 jan 2018 om 18:24 CET