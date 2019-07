Kendall Jenner doet Bottle Cap Challenge op jetski: 17 miljoen views in 9 uur tijd Redactie

09 juli 2019

09u51

Bron: AD 0 Celebrities Dacht je een spectaculaire video te hebben gemaakt waarop je met een taekwondo-trap een dopje van een fles trapt, dan heb je het filmpje van Kendall Jenner nog niet gezien. Het model besloot op een jetski te gaan zitten voor de Bottle Cap Challenge. In het filmpje is te zien hoe Kendall vanaf een waterscooter met haar teen het dopje van een fles af weet te draaien.

Het is deze zomer een uitdaging die vele sterren bezighoudt. Wie Instagram bekijkt, wordt overspoeld met filmpjes van bekendheden die een dopje van een flesje af proberen te trappen. Taekwondo-kampioen Farabi Davletshin was de eerste die op zijn Instagrampagina een filmpje deelde van de challenge. Via een spectaculaire ‘spinning kick’ wist hij de dop van een flesje los te schroeven en deze er af te trappen.



Niet veel later waagden ook sterren als John Mayer en Ellie Goulding zich aan de uitdaging. Toen Kylie uitgedaagd werd door Hailey Bieber voor de Bottle Cap Challenge, besloot ze het ‘over de top’ aan te pakken. Met een jetski vaart ze op het filmpje richting een fles.

Het filmpje blijkt een schot in de roos met inmiddels 17 miljoen views. Haar zussen reageren allemaal enthousiast. Zo schrijft Kylie Jenner enkel ‘OMG’, Kim Kardashian reageert ‘dit is zo goed', Kourtney Kardashian zegt dat ‘ze aan het huilen is’ en Khloe Kardashian roept: ‘Dat is mijn meid!’ . Ook uitdager Hailey Bieber reageert tevreden.

