Kendall Jenner deelt 'anonieme' liefdesbrief, zou Harry Styles de schrijver zijn? MVO

11 december 2018

21u30

Bron: ANP 0 Celebrities Kendall Jenner lijkt een nieuwe liefde te hebben. Op haar Instagram Story deelde het 23-jarige model maandag een handgeschreven liefdesbrief van haar aanbidder. Helaas voor haar fans zonder naam.

“Lieve Kendall”, begint de brief. “We zijn misschien mijlenver van elkaar verwijderd, maar mijn liefde voor jou wordt met de minuut sterker en sterker. Ik voel pure liefde voor jou. Ik zal van je houden tot de dood ons scheidt”, schrijft de voor de buitenwereld onbekende aanbidder.

Hoewel Jenner de naam onder de brief doorstreepte, weerhoudt fans dat er niet van te gissen naar de afzender. Op social media wordt er druk gespeculeerd. Velen denken het handschrift van Harry Styles te herkennen. Het voormalig One Direction-lid heeft in het verleden meerdere keren gedatet met Kendall. Tot iets serieus is het nooit gekomen. Andere namen die op sociale media worden genoemd, zijn die van Kendall’s vermeende exen Cara Delevingne en Ben Simmons, de basketballer met wie de Kardashian-telg in de zomer een relatie had.