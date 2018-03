Kendall Jenner bevestigt relatie met basketbalspeler: "Nee, ik ben dus niet lesbisch" MVO

15 maart 2018

06u22 0 Celebrities Kendall Jenner heeft voor het eerste bevestigd dat ze een relatie heeft met basketballer Blake Griffin. Het model deed dat in voorzichtige bewoording in de Amerikaanse Vogue. "Ik ben gelukkig. Hij is erg aardig. Ik heb iemand gevonden die erg lief voor me is."

In het interview reageert Kendall ook op geruchten dat ze lesbisch zou zijn. "Ik ben niet homoseksueel. Ik zou zoiets nooit verbergen", aldus de realityster. "Ik geloof niet dat ik ook maar iets biseksueels of lesbisch in me heb. Maar wie weet? Ik zou openstaan voor de ervaring, ik heb er absoluut niets op tegen, maar ik heb die neiging nooit gehad."

De 22-jarige denkt wel te weten hoe de geruchten de wereld in zijn gekomen. "Ik ben niet zoals als mijn zussen, die altijd meteen zoiets hebben van: hier ben ik met mijn vriend! Mij zag nooit iemand met een vent, omdat ik altijd m'n best deed om een beetje stiekem te zijn mannen."

Als oudere zus Khloé binnenkort is bevallen, is Kendall de enige van haar zussen en broer aan moeders kant die geen kinderen heeft. Dat wil het model voorlopig graag zo houden. "Ik wil wel kinderen, maar als ik 28 of 29 ofzo ben. Ik wacht nog even."