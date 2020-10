Kendall en Kylie raken slaags in ‘Keeping Up With The Kardashians’: “Ik wil haar nooit meer zien” TK

10 oktober 2020

13u00

Bron: AD 2 Celebrities Het 19e seizoen van ‘Keeping Up With The Kardashians’ (KUWTK) is nog maar net van start gegaan, maar de beroemde (en beruchte) familie heeft haar kijkers opnieuw een slaande ruzie voorgeschoteld. Nadat Kim en Kourtney vorig seizoen op de vuist gingen, waren het dit keer de jongste telgen Kendall (24) en Kylie Jenner (23) die in de clinch lagen. De reden? Een geleende jurk en een geweigerde autorit.

De Kardashians kondigden vorige maand aan dat ze na seizoen 20 zullen stoppen met hun succesvolle realityreeks, en misschien zitten de hoog oplopende emoties daar wel voor iets tussen. Vorig seizoen was er al een heftige ruzie tussen zussen Kim en Kourtney te zien, die uiteindelijk zelfs fysiek werd. Het beeldfragment zorgde toen voor veel ophef, aangezien de familie het tot dan toe bij verbale argumenten had gehouden. En het blijkt nu geen eenmalige gebeurtenis: in de aflevering van vrijdagavond liep een geschil tussen Kylie en Kendall compleet uit de hand.

De Kardashian-Jenners trokken voor de opnames afgelopen maart naar hun huis in Palm Springs, nota bene om dichter bij elkaar te komen. Moeder en manager Kris Jenner vond dat nodig na het gevecht tussen Kim en Kourtney. Een avondje uit moest de familieband versterken. Kims halfzus Kendall had echter geen kleding ingepakt waarmee ze zich buiten durfde te vertonen. Het model had immers helemaal niet verwacht dat ze het huis uit moest - “normaal blijven we in Palm Springs altijd thuis”. Gelukkig had halfzus Kourtney dat wel gedaan en mocht ze een jurk van haar lenen. Kylie (23) pikte echter snel de outfit in die Kendall op het oog had, wat een woordenwisseling opleverde.

“Ik wilde jouw bruine outfit aan”, aldus een geïrriteerde Kendall tegen Kourtney. “Maar dan komt Kylie binnen en buigt iedereen als een knipmes en laten ze haar dragen wat ze wil.” Inmiddels was Kylie klaar voor een glamoureuze avond, inclusief shotjes, terwijl Kendall er naar eigen zeggen uitzag alsof ze ‘naar een fucking lunch’ ging. Toen Kylie plagerig opmerkte dat ze er leuk uitzag, liep Kendall boos weg. “Oh, jij vindt dat je de outfit meer verdient?”, goot Kylie nog wat olie op het vuur. “Ik laat jou mijn avond niet verpesten. Ik heb het naar mijn zin.” Kendall was er helemaal klaar mee. “Je hebt mijn avond verpest, dus ik kan de hele avond doen wat ik wil.”

Lees verder onder de video.

Slaan en schoppen

Het ergste moest echter nog komen. De familie ging uiteindelijk toch de deur uit om een show met dragqueens bij te wonen. Kendall ging mee, maar bleef in de auto om een dutje te doen. Na de voorstelling vroeg Kendall of Kylie’s chauffeur haar ook kon thuisbrengen. Dat was niet afgesproken, dus Kylie wilde niet omrijden. Toen Corey Gamble, de vriend van moeder Kris, voorstelde een aparte auto voor haar te laten komen, barstte de bom.



De camera’s bij de Jenner-zussen draaiden niet meer, maar die bij Kourtney, Khloé, Kim en Kris wel. Zij zaten samen in de auto toen Kendall in alle staten belde. Het geschreeuw tussen haar en Kylie klonk zo ernstig dat een gepanikeerde Kim met spoed beveiligers stuurde om Kendall op te halen. Zij belandde uiteindelijk bij hen in de wagen.



“Ik wil nooit meer met Kylie praten”, zei Kendall woest. “Ik ben nuchter, ik zou dit niet verzinnen. Ze sloeg me, ofzo, dus ik sloeg haar terug, in haar gezicht. En toen pakte ze haar schoen en duwde ze haar hak in mijn nek. Dus ik begon haar terug te schoppen. We raakten echt in gevecht. (...) Dat mijn zus, mijn bloed, zo reageerde, is zo vreselijk.”

Bekijk de beelden vanaf 2:01 minuten, lees daaronder verder.

Déjà vu

Het contrast was groot toen kijkers na de emotionele Kendall een stoïcijnse Kylie in beeld kregen, die terugblikte op het incident in een interviewtje voor de camera. “Kendall zal wel van alles tegen mijn familie zeggen”, aldus de jongste miljardair ter wereld. “We hadden het allebei moeilijk”, klonkt het laconiek.



Het is onduidelijk hoe de verhoudingen tussen de twee nu zijn, maar ze lanceerden afgelopen zomer samen nog wel een cosmeticalijn en hebben interactie op sociale media. Volgens zus Kim waren ruzies als deze al aan de orde van de dag toen de dames klein waren. “Het was of ik terug in de tijd ging”, twitterde ze na de uitzending.

