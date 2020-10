Kelly Rowland zwanger van tweede kind MVO

07 oktober 2020

16u20

Bron: ANP 1 Celebrities Kelly Rowland is in verwachting van haar tweede kindje. De 39-jarige zangeres onthulde het nieuws op de cover van de nieuwe Women’s Health. Op Instagram deelt ze wat kiekjes van de fotoreportage.

Even twijfelde de zangeres of ze het nieuws wel openbaar wilde maken. “Maar je moet mensen eraan blijven herinneren dat het leven belangrijk is”, vertelt ze aan het tijdschrift. “En om een kindje te mogen krijgen... Ik klop al bijna op de deur van 40-jarigen. Voor mezelf zorgen is nu echt belangrijk.”

Rowland is aan het eind van het jaar uitgerekend. “We hebben het er een beetje over gehad en toen kwam Covid-19. We dachten: laten we kijken hoe het loopt.” Samen met haar man Tim Weatherspoon heeft ze al een zoontje, Titan Jewell.