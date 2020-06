Kelly Rowland ontmoette vader na 30 jaar afwezigheid: “Ik keek hem aan en kon niets uitbrengen” MVO

23 juni 2020

06u58

Bron: ANP 0 Celebrities In een emotionele post op Instagram doet Kelly Rowland een boekje open over haar biologische vader Christopher Lovett, die ze vanaf haar achtste bijna 30 jaar niet meer gezien heeft. In 2018 ontmoetten de twee elkaar weer en sindsdien is hun band ijzersterk. De zangeres blikt in haar bericht terug op die bijzondere dag.

“Deze dag was een keerpunt in mijn leven. Na 30 jaar zou ik mijn vader voor het eerst weer zien. Nadat ik hem gevonden had en zodoende een afspraak met hem maakte, kreeg ik een paniekaanval. Het was alsof ik met lood in mijn schoenen liep en voelde me weer dat afgewezen kleine meisje van acht. Er spookten allerlei vragen door mijn hoofd die ik wilde stellen. Waarom heb je me nooit gezocht? Hield je wel van me?”. aldus Kelly.

Ze vervolgt: ‘Toen ik hem eenmaal aankeek, kwam er geen stom woord uit mijn mond. In plaats daarvan voelde ik de heilige geest die me zei: ga luisteren. En dat deed ik, hoewel ik het eng vond om hem te vertrouwen en nerveus was om tot vergiffenis over te gaan. Maar ik hield meteen van hem. Dat vertelde ik ook aan mijn man, die me natuurlijk wilde beschermen. Maar hij, en een aantal anderen die dichtbij me staan, zei: vergeef hem en ga ervoor.”

“Ik heb mijn vader vergeven en spreek hem sindsdien elke dag. Ik ben zoveel te weten gekomen over mezelf, mijn familiegeschiedenis en waar mijn liefde voor muziek vandaan komt. We halen nu de tijd in die we gemist hebben en zelfs op mijn 39e ben ik nog steeds een ontzettende ‘daddy’s girl’. Ik hou van jou, papa.”