Kelly Osbourne na leven vol drank en drugs: “Dacht niet dat ik 35 zou worden” Cindy van Rijswijk

12 juli 2020

18u27

Bron: AD 2 Celebrities Kelly Osbourne had altijd verwacht dat ze vroeg zou overlijden vanwege haar wilde levensstijl vol alcohol en drugs. “Ik had niet gedacht dat ik 35 zou worden”, vertelt de zangeres en dochter van Sharon en Ozzy Osbourne in de podcast ‘The Recovery’ van Dj Fat Tony.

Veel van haar vrienden hebben het niet gehaald, zegt ze. “Dat ik ze moest begraven was heel zwaar. Ik had lange tijd schuldgevoelens dat ik het wel had overleefd. Nu ben ik al bijna drie jaar nuchter.”

Haar toestand was lange tijd zeer ernstig, gaat Kelly verder. “Ik sliep haast nooit. Ik ging ‘out’ van alles wat ik dronk of nam. Ik zat in een waas van katers en opnames. Ik weet niet hoe ik het zo lang heb kunnen volhouden.”

De 35-jarige Kelly werd zeven keer opgenomen in een afkickkliniek. In 2017 besloot ze dat het roer om moest. “Zo wilde ik niet meer leven.”



Kelly is niet de enige binnen het gezin Osbourne die kampte met verslavingen. Vader Ozzy (71) vecht zijn hele carrière al tegen drank- en drugsproblemen. In januari van dit jaar maakte de rocker bekend dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson.