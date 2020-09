Kelly Clarkson zag scheiding niet aankomen JVE

22 september 2020

10u41

Bron: ANP 0 Celebrities In juni liep de relatie van zangeres Kelly Clarkson (38) met haar man Brandon Blackstock (43) op haar einde. In het nieuwe seizoen van haar talkshow ‘The Kelly Clarkson Show' vertelt ze nu dat die breuk voor haar als een totale verrassing kwam.

"Ik ben heel blij dat ik vanuit de studio weer contact kan hebben met mijn publiek, want tot dusver heeft het jaar 2020 alleen maar verandering gebracht. Zowel op professioneel als persoonlijk gebied. En de scheiding zag ik echt even niet aankomen”, aldus Kelly.

"Het is heel zwaar. Niet alleen voor mij persoonlijk, maar vooral voor onze kinderen. (Clarkson en Blackstock hebben samen een zesjarige dochter en een vierjarige zoon, red.) Een scheiding is nooit makkelijk, zeker omdat Brandon en ik beiden uit gezinnen komen van gescheiden ouders. Normaal gesproken ben ik best wel een open boek, maar in dit geval ga ik hier niet te veel over vertellen om de kinderen te beschermen. Het belang van de kinderen staat voorop."

De zangeres en haar man waren zeven jaar getrouwd. Samen hadden ze twee kinderen, maar Blackstock had ook nog twee kinderen uit een vorige relatie. Het stel zou er alles aan gedaan hebben om hun relatie te redden, maar hun breuk viel niet meer te lijmen.

