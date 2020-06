Kelly Clarkson vraagt scheiding aan na 7 jaar huwelijk LOV

11 juni 2020

20u54

Bron: ANP 0 Celebrities Het is over en uit voor Kelly Clarkson (38) en haar man Brandon Blackstock (43). De twee gaan na zeven jaar huwelijk uit elkaar.

De zangeres, talkshowhost en coach in de Amerikaanse ‘The Voice’ heeft op 4 juni de scheiding aangevraagd, zo meldt Us Weekly op basis van rechtbankdocumenten. Wat aan de basis ligt van de breuk, is niet geweten.

Het koppel trad in 2013 in het huwelijk. Kelly en Brandon zijn in de tussentijd ouders geworden van twee kinderen: de 5-jarige River Rose en de 4-jarige Remington Alexander.

Opvallend genoeg stelde Kelly vorige maand nog in haar talkshow dat ze meer kinderen zou willen.