Kelly Clarkson: "Wijn is echt nodig als je kinderen hebt" KDL

11u14

Bron: People 2 AFP Celebrities Kelly Clarkson heeft verteld hoe ze erin slaagt om vier kinderen op te voeden. "Alcohol", klinkt het.

"Mijn kinderen zijn een uitdaging voor mij. Ze zijn geweldig, maar ik heb één of twee glazen wijn nodig om ze op te voeden", vertelt de zangeres. "Ik weet dat het gek klink, maar mijn kinderen leren me ook om een beter mens te zijn. Ze zien alles wat ik doe. Mijn grootste wens is dat onze kinderen ons, hun ouders, als succesvolle, liefhebbende en respectvolle mensen zien. Want dat is wat we voor hen willen zijn."