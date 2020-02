Kelly Clarkson onder vuur na “racistische opmerking” in ‘The Voice’ BDB

27 februari 2020

18u15

Bron: RTL Boulevard 0 Celebrities Kelly Clarkson (37) kreeg op Twitter kritiek te verduren na een ongelukkige opmerking in ‘The Voice USA’. De coach reageerde verbaasd toen ze merkte dat één van de kandidaten een witte huidskleur had. “Zo racistisch”, klonk het op sociale media.

Kelly Clarkson maakte haar opmerking tijdens de ‘blind audition’ van de 25-jarige Zach Day. De jongeman wist aardig indruk te maken met zijn uitvoering van het SWV-nummer ‘Weak’. Coach John Legend drukte als eerste op de rode knop en werd daarna al snel gevolgd door Kelly. Die laatste was compleet verbaasd na afloop van de performance. “Wow, je bent wit”, reageerde ze. “Als ik een weddenschap had afgesloten over je looks, zou ik veel geld kwijtgespeeld zijn.”

Die opmerking zorgde meteen voor enkele scherpe reacties op Twitter. “Je bent wit?’ Echt Kelly? En hoe zou zwart moeten klinken dan?”, vroeg een kijker zich af. Een andere twitteraar ging nog verder: “Wat een racistische opmerking.”

Dat de zangeres het niet slecht bedoelde, bleek uit de lovende woorden die ze voor Zach had. “Als ik jou in één woord mag omschrijven is het ‘indrukwekkend’, dus ik zou héél graag met je samenwerken”, schreeuwde ze uit. De kandidaat koos uiteindelijk toch voor John Legend als coach. Of de opmerking van Clarkson daar iets mee te maken had, is niet duidelijk.

"You're white"???' Really Kelly Clarkson and what is black supposed to sound like?? Wtf!? #TheVoice Tom Armstrong(@ tomlarmstrong76) link