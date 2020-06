Kelly Clarkson kampt met depressieve gevoelens: “Je moet er dagelijks aan werken” SDE

27 juni 2020

10u56 2 Celebrities In haar talkshow ‘The Kelly Clarkson Show’ praatte zangeres en presentatrice Kelly Clarkson (38) openhartig met gast Demi Lovato (27) over het onderwerp ‘depressie’.

Kelly Clarkson gaf in haar talkshow toe dat ze veel bewondering heeft voor zangeres Demi Lovato, die openlijk over haar mentale gezondheid praat. “Ik heb gelijkaardige problemen”, klonk het. “Ik heb een depressie gehad, en ik denk dat veel mensen - zeker in de creatieve wereld - getraind zijn om gewoon door te gaan: ‘Je kan dit wel aan’."

“Het is een dagelijkse strijd om positief te blijven”, vertelde ze verder. “Het is niet van: ‘Oh, je zet je er gewoon over en je gaat naar een magische therapiesessie, en het is voorbij.' Ik denk dat het iets is waar je dagelijks aan moet werken, en dat doe ik dan ook."

Ze vervolgde: “Het is niet gemakkelijk dat er altijd een schijnwerper op je gericht is en dat men pijlen op je richt, zeker wanneer je kwetsbaar bent en je mensen ongewild nog meer munitie geeft.”

Begin juni vroeg Kelly na zeven jaar huwelijk de scheiding aan van haar echtgenoot Brandon Blackstock.

Lees ook:

Kelly Clarkson vraagt scheiding aan na 7 jaar huwelijk



Kelly Clarkson heeft haar eigen coronadrama: “Ik moest m’n behoefte doen op het potje van m’n zoon”