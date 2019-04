Kelly Clarkson: “In mijn enthousiasme verpestte ik ‘Frozen’ voor mijn dochter” SD

06 april 2019



De Amerikaanse zangeres Kelly Clarkson (36) was zo blij dat ze een stemmetje mocht inspreken voor de animatiefilm 'UglyDolls', dat ze per ongeluk iets té goed aan haar 4-jarige dochtertje River Rose uitlegde hoe stemacteren precies in zijn werk gaat.

“Ik voel me best rot, want ik had niet door wat ik aan het doen was”, vertelt Kelly Clarkson. “Toen ik haar de film liet zien, was ik zo opgewonden, want ze houdt van animatiefilms. Dus ik zei: ‘Kijk, dit is mama’s stem!’ Ik liet haar de trailer zien, maar ze begreep het niet helemaal. Dus ik zei: ‘Je weet wel, zoals Elsa en Anna uit ‘Frozen’ ook worden ingesproken door acteurs ...’ En plots besefte ik: ‘Heb ik dat nu net verpest voor mijn dochter?’ Dus nu weet ze dat Elsa en Anna echte mensen zijn en niet enkel tekenfilms.”

Clarkson zegt dat ze heel duidelijk kon zien wanneer het kwartje bij River Rose begon te vallen, en dat ze meteen spijt had van haar woorden. “Ik voelde me zo'n eikel! Het was zo verpletterend. Haar ogen ... Ze stond op het puntje om te gaan huilen toen ze het begreep, en ik dacht: ‘Oh, God!’ Dat was helemaal de bedoeling niet, maar ik was gewoon zo opgewonden!”