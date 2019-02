Keizer Karl, het kleurrijke enfant terrible in het zwarte pak Joeri Vlemings

13u36 0 Celebrities De Duitse topcouturier, kunstenaar, karikaturist en fotograaf Karl Otto Lagerfeld is niet meer. Het legendarische enfant terrible van de modewereld zag op 10 september 1933 in het Duitse Hamburg het levenslicht. Vandaag, 85 jaar later, ging het weer uit in Neuilly-sur-Seine, even buiten zijn geliefde Parijs. Hij was dan toch niet onsterfelijk, zoals hij beweerde. Lagerfeld, steevast in zwart pak en met donkere zonnebril, zat nooit verlegen om een kleurrijke uitspraak.

Al in 1952 trok Karl Lagerfeld - né Lagerfeldt, hij dropte de ‘t’ omdat zijn naam dan “commerciëler” klonk - naar Parijs, waar hij sindsdien voornamelijk zou wonen en werken. Hij bezat ook woningen in Rome, Monaco en New York. Hij was een veelzijdig kunstenaar maar ontpopte zich in de eerste plaats toch tot de flamboyante en succesvolle designer die iedereen kent. Hij zal voor altijd in één adem genoemd worden met die van het Franse modehuis Chanel, waar hij in 1983 - tien jaar na Coco Chanel - als hoofdontwerper aan de slag ging en jarenlang de creatief directeur was.

Maar toen had hij er al een hele carrière van 28 jaar opzitten. Lagerfeld begon bij Pierre Balmain in 1955, zat drie jaar later bij Jean Patou en werkte daarna als freelancer onder andere voor Valentino. In de jaren zestig ging hij in Italië kunst studeren en kwam in 1967 toch weer terecht in de mode, bij het Italiaanse huis Fendi. Hij verwierf daarna in de jaren zeventig bekendheid bij Chloé. Hij zou er blijven tot hij in 1997 de fakkel doorgaf aan Stella McCartney. Intussen had hij van 1984 tot 1997 ook nog eens zijn eigen modelijn Karl Lagerfeld, en daarna het label Lagerfeld Gallery. Tommy Hilfiger nam in 2005 de merknaam en de twee winkels van Karl Lagerfeld in Parijs en Monaco over. Hoeveel geld daarmee gemoeid was, werd nooit bekendgemaakt. De laatste jaren ontwierp hij nog collecties voor het Italiaanse Hogan.

De wereld kent Karl Lagerfeld als de ‘man in black’, door de wat mysterieuze look die hij zichzelf gaf: een tengere man, met wit haar en gehuld in een zwart pak, met een hoge, witte hemdskraag, een lange paardenstaart en de onvermijdelijke donkere zonnebril op de neus. “Zo ben ik een soort karikatuur van mezelf, dat vind ik goed.” Lagerfeld was niet altijd zo mager. In 2000 speelde hij met zijn eigen dieet meer dan 40 kilo kwijt.

Hij viel ook op met zijn vaak krasse, provocerende uitspraken, die hij in het Duits, Frans, Engels of Italiaans kon doen. Zijn ontwerpen bereikten een veel breder publiek toen hij voor H&M een collectie uittekende. Karl Lagerfeld is ook de ontdekker van het Duitse supermodel Claudia Schiffer.

Dat hij niet alleen van mode hield maar ook van andere kunsten, blijkt onder meer uit zijn gigantische verzameling van meer dan 300.000 boeken. Sinds 1987 fotografeerde hij bovendien zelf zijn eigen reclamecampagnes. Hij was ook muziekliefhebber. Els Pynoo leerde samen met haar partner Danny Mommens de modegoeroe persoonlijk kennen toen hun elektronicagroep Vive la Fête in 2002 de modeshows van Chanel in Parijs, Tokio en Las Vegas mocht opluisteren.

Een van zijn fameuze oneliners was deze, een mooie: “Ontwerpen is ademen, dus als ik niet kan ademen, heb ik een probleem”.